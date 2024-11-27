Недавно некоторые ВПЛ могли "потерять" выплаты: что случилось и как их восстановить

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Почему некоторые ВПЛ могли "потерять" выплаты

Народный депутат напомнил, что в конце августа 2024 года Кабинет министров автоматически продлил выплаты помощи на проживание еще на полгода тем внутренне перемещенным лицам, кто их уже получал.

В то же время, в течение сентября органы социальной защиты проверяли, соответствуют ли получатели установленным требованиям.

"И по результатам этой верификации некоторым помощь была прекращена", - уточнил Фролов.

Он объяснил также, какие именно критерии проверяли:

имущественные - наличие собственного жилья на территории, где не ведутся боевые действия или которая не оккупирована, депозита в банке или покупки от 100 тыс. грн и т.п.

финансовые - среднемесячный совокупный доход семьи или человека

статус - не изменился ли статус работоспособности получателя помощи

Глава временной специальной комиссии ВРУ отметил, что порядок проведения проверок не обязывает органы соцзащиты сообщать о его результатах.

"Следовательно, в случае несоответствия критериям, выплату пособия могли остановить с месяца, наступающего после месяца автоматического продления", - добавил он.

Как возобновить выплаты и что для этого нужно

По словам Фролова, в случае непонятных причин прекращения выплат, внутренне перемещенным лицам следует письменно обратиться в орган, где они состоят на учете.

"С требованием предоставить обоснованное объяснение прекращения выплат", - объяснил он.

Нардеп уточнил, что - при наличии оснований - только письменное решение уполномоченного органа может быть обжаловано.

В заключение стоит отметить, что для ВПЛ в Украине открыли недавно сервис с бесплатными консультациями юристов. Таким образом при необходимости вынужденные переселенцы могут оперативно получить консультацию специалиста в режиме реального времени.