Несанкціоновані повідомлення шкодять. Маляр нагадала, хто може оголошувати новини з фронту

Зараз чимало людей, публікуючи заборонену інформацію, намагаються використати високий інтерес до теми боїв за Соледар та встигнути заробити на цьому популярність чи гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в Telegram.

Маляр нагадала, що за статтею 114-2 ККУ злочином є публічне оприлюднення інформації про:

рух;

переміщення;

розташування військ ЗСУ.

Тобто інформацію на кшталт: "взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у такій-то частині міста, відійшли з такої-то частини у таку тощо", не можна публікувати якщо вона не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом чи Міноборони, або іншими уповноваженими державними органами.

Оприлюднювати інформацію про рух, переміщення, місцезнаходження наших військ мають право лише:

президент України;

міністр оборони;

головнокомандувач;

начальник Генерального штабу;

спеціально уповноважені особи Міноборони та Генштабу.

"Публічна інформація всіх інших осіб неофіційна і не верифікована Генштабом", - сказала заступниця міністра оборони.

Вона також наголосила, що цивільні особи, крім названих вище президента та міністра оборони не володіють жодною інформацією про актуальність подій на фронті.

"Інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обставин, а й наших військових планів. Цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні", - пояснила Маляр.