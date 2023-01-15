Несанкционированные сообщения вредят. Маляр напомнила, кто может объявлять новости с фронта

Сейчас многие, публикуя запрещенную информацию, пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на этом популярность или деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.

Маляр напомнила, что по статье 114-2 УК преступлением является публичное обнародование информации о:

движение;

перемещение;

расположение войск ВСУ.

То есть информацию типа: "взяли город под контроль, покинули город, находятся в такой-то части города, отошли из такой-то части в такую и т.п.", нельзя публиковать если она не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами.

Обнародовать информацию о движении, перемещении, местонахождении наших войск имеют право только:

президент Украины;

министр обороны;

главнокомандующий;

начальник Генерального штаба;

специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба.

"Публичная информация всех других лиц неофициальна и не верифицирована Генштабом", - сказала заместитель министра обороны.

Она также подчеркнула, что гражданские лица, кроме вышеназванных президента и министра обороны, не владеют никакой информацией об актуальности событий на фронте.

"Информация уполномоченными лицами обнародуется с учетом не только оперативных обстоятельств, но и наших военных планов. Гражданские лица не знают этих планов и поэтому не понимают контекст, в котором представляют фрагменты информации, которые стали им известны. Чем наносят вред нашей обороне", - объяснила Маляр.