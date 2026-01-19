ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Нерухомість у зоні ризику: чи купують українці житло у прифронтових регіонах

Понеділок 19 січня 2026 07:30
UA EN RU
Нерухомість у зоні ризику: чи купують українці житло у прифронтових регіонах Чи має зараз попит нерухомість у прифронтових регіонах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ринок нерухомості у прифронтових містах України у 2025 році реагував на безпекову ситуацію нерівномірно. В одних регіонах ціни знижувались, в інших - демонстрували зростання, попри війну.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів бренд і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

Як змінилися ціни у містах-фронтирах

Через посилення атак на Запоріжжя у 2025 році вартість квартир у місті знизилася на 6-11% на всі типи житла. У Миколаєві на 5% подешевшали однокімнатні квартири, у Дніпрі - на 2% двокімнатні та на 4% трикімнатні.

Водночас у Сумах і Харкові ціни на житло, навпаки, пішли вгору.

Нерухомість у зоні ризику: чи купують українці житло у прифронтових регіонахЦіни на однокімнатні квартири в Україні (скриншот)

Чи є попит на прифронтове житло

Попри ризики, угоди з нерухомістю у прифронтових регіонах продовжують укладати, однак без ажіотажу.

"Житло на прифронтових територіях купують, але обережно і не масово. У Харкові, Дніпрі та інших містах-фронтирах відбуваються угоди, хоч і за цінами нижчими за довоєнні. Частина людей не планує виїжджати зі своїх міст і продовжує жити та інвестувати там, де має роботу й соціальні зв’язки. Для багатьох людей це шанс придбати своє перше житло за більш доступною ціною", - зазначає Суділковський.

Хто купує квартири

За словами експертів, покупцями здебільшого стають місцеві мешканці, які не планують змінювати місто проживання. Для них нинішня ситуація відкриває можливість придбати житло дешевше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Читайте також про те, де зараз вигідніше купувати квартири - на вторинному чи первинному ринку.

Раніше ми писали про те, що за рік у Києві зросли ціни на всі види нерухомості. Найбільше здорожчали трикімнатні квартири на вторинному ринку - на 14% у валюті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Перші доповіді перемовин України та США в Маямі: працюють над документами щодо миру
Перші доповіді перемовин України та США в Маямі: працюють над документами щодо миру
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу