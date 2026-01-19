ua en ru
Недвижимость в зоне риска: покупают ли украинцы жилье в прифронтовых регионах

Понедельник 19 января 2026 07:30
Недвижимость в зоне риска: покупают ли украинцы жилье в прифронтовых регионах Имеет ли сейчас спрос недвижимость в прифронтовых регионах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Рынок недвижимости в прифронтовых городах Украины в 2025 году реагировал на ситуацию с безопасностью неравномерно. В одних регионах цены снижались, в других - демонстрировали рост, несмотря на войну.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал бренд и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский.

Как изменились цены в городах-фронтирах

Из-за усиления атак на Запорожье в 2025 году стоимость квартир в городе снизилась на 6-11% на все типы жилья. В Николаеве на 5% подешевели однокомнатные квартиры, в Днепре - на 2% двухкомнатные и на 4% трехкомнатные.

В то же время в Сумах и Харькове цены на жилье, наоборот, пошли вверх.

Недвижимость в зоне риска: покупают ли украинцы жилье в прифронтовых регионахЦены на однокомнатные квартиры в Украине (скриншот)

Есть ли спрос на прифронтовое жилье

Несмотря на риски, сделки с недвижимостью в прифронтовых регионах продолжают заключать, однако без ажиотажа.

"Жилье на прифронтовых территориях покупают, но осторожно и не массово. В Харькове, Днепре и других городах-фронтирах происходят сделки, хоть и по ценам ниже довоенных. Часть людей не планирует выезжать из своих городов и продолжает жить и инвестировать там, где имеет работу и социальные связи. Для многих людей это шанс приобрести свое первое жилье по более доступной цене", - отмечает Судилковский.

Кто покупает квартиры

По словам экспертов, покупателями в основном становятся местные жители, которые не планируют менять город проживания. Для них нынешняя ситуация открывает возможность приобрести жилье дешевле, чем до полномасштабного вторжения.

