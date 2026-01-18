Первинка чи вторинка: де українцям вигідніше купувати квартири

Вибір між первинкою та вторинкою залишається складним для українців. Новобудови дешевші, але потребують вкладень у ремонт, тоді як вторинка готова до проживання вже зараз.

Про те, що вигідніше купувати, у коментарі РБК-Україна розповів бренд та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

Яка різниця у цінах на первинному та вторинному ринках

Середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва наразі становить 1310 доларів, тоді як на вторинному ринку - 1660 доларів, у Львові - 1300 та 1650 доларів, відповідно, а в Одесі - 1070 та 1160 доларів, відповідно. Тобто різниця у вартості на первинці та вторинці в середньо становить 15-20%.

При цьому покупцям житла у новобудовах слід враховувати додаткові витрати на ремонт, які можуть суттєво підвищити кінцеву вартість нерухомості.

Ціни на первинному ринку за 1 кв. м (скриншот)

Попит диктує ринок

За словами Суділковського, попит українців на вторинне житло залишається вищим.

"Формально первинка на ранніх етапах будівництва залишається дешевшою. Але з погляду реального попиту українці зараз частіше вибирають вторинний ринок, адже ключовим фактором стала не ціна, а готовність житла та безпека угоди. З іншої сторони, первинка, де житло готове, або майже готове, підпадає під умови "єОселі" і це теж стимулює попит", - каже експерт.

Вибір - за покупцем

Суділковський додає, що кінцеве рішення про те, що вигідніше купувати, залишається індивідуальним. Українці оцінюють свої фінансові можливості, готовність чекати на завершення будівництва та пріоритети щодо готовності житла.

Ціни за 1 кв. м на вторинному ринку при купівлі однокімнатної квартири (скриншот)