Головна » Життя » Суспільство

Первинка чи вторинка: де українцям вигідніше купувати квартири

Неділя 18 січня 2026 08:28
UA EN RU
Первинка чи вторинка: де українцям вигідніше купувати квартири У яке житло зараз вигідніше вкладати гроші (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Вибір між первинкою та вторинкою залишається складним для українців. Новобудови дешевші, але потребують вкладень у ремонт, тоді як вторинка готова до проживання вже зараз.

Про те, що вигідніше купувати, у коментарі РБК-Україна розповів бренд та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

Яка різниця у цінах на первинному та вторинному ринках

Середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва наразі становить 1310 доларів, тоді як на вторинному ринку - 1660 доларів, у Львові - 1300 та 1650 доларів, відповідно, а в Одесі - 1070 та 1160 доларів, відповідно. Тобто різниця у вартості на первинці та вторинці в середньо становить 15-20%.

При цьому покупцям житла у новобудовах слід враховувати додаткові витрати на ремонт, які можуть суттєво підвищити кінцеву вартість нерухомості.

Первинка чи вторинка: де українцям вигідніше купувати квартириЦіни на первинному ринку за 1 кв. м (скриншот)

Попит диктує ринок

За словами Суділковського, попит українців на вторинне житло залишається вищим.

"Формально первинка на ранніх етапах будівництва залишається дешевшою. Але з погляду реального попиту українці зараз частіше вибирають вторинний ринок, адже ключовим фактором стала не ціна, а готовність житла та безпека угоди. З іншої сторони, первинка, де житло готове, або майже готове, підпадає під умови "єОселі" і це теж стимулює попит", - каже експерт.

Вибір - за покупцем

Суділковський додає, що кінцеве рішення про те, що вигідніше купувати, залишається індивідуальним. Українці оцінюють свої фінансові можливості, готовність чекати на завершення будівництва та пріоритети щодо готовності житла.

Первинка чи вторинка: де українцям вигідніше купувати квартириЦіни за 1 кв. м на вторинному ринку при купівлі однокімнатної квартири (скриншот)

Читайте також про те, що за рік у Києві зросли ціни на всі види нерухомості. Найбільше здорожчали трикімнатні квартири на вторинному ринку - на 14% у валюті.

Раніше ми писали про те, що Київ разом з Ужгородом та Львовом входить у трійку міст із найдорожчою орендою житла, навіть попри те, що протягом 2025 року вартість нерухомості у столиці залишилась стабільною.

