Первинка чи вторинка: де українцям вигідніше купувати квартири
Вибір між первинкою та вторинкою залишається складним для українців. Новобудови дешевші, але потребують вкладень у ремонт, тоді як вторинка готова до проживання вже зараз.
Про те, що вигідніше купувати, у коментарі РБК-Україна розповів бренд та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.
Яка різниця у цінах на первинному та вторинному ринках
Середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва наразі становить 1310 доларів, тоді як на вторинному ринку - 1660 доларів, у Львові - 1300 та 1650 доларів, відповідно, а в Одесі - 1070 та 1160 доларів, відповідно. Тобто різниця у вартості на первинці та вторинці в середньо становить 15-20%.
При цьому покупцям житла у новобудовах слід враховувати додаткові витрати на ремонт, які можуть суттєво підвищити кінцеву вартість нерухомості.
Ціни на первинному ринку за 1 кв. м (скриншот)
Попит диктує ринок
За словами Суділковського, попит українців на вторинне житло залишається вищим.
"Формально первинка на ранніх етапах будівництва залишається дешевшою. Але з погляду реального попиту українці зараз частіше вибирають вторинний ринок, адже ключовим фактором стала не ціна, а готовність житла та безпека угоди. З іншої сторони, первинка, де житло готове, або майже готове, підпадає під умови "єОселі" і це теж стимулює попит", - каже експерт.
Вибір - за покупцем
Суділковський додає, що кінцеве рішення про те, що вигідніше купувати, залишається індивідуальним. Українці оцінюють свої фінансові можливості, готовність чекати на завершення будівництва та пріоритети щодо готовності житла.
Ціни за 1 кв. м на вторинному ринку при купівлі однокімнатної квартири (скриншот)
Раніше ми писали про те, що Київ разом з Ужгородом та Львовом входить у трійку міст із найдорожчою орендою житла, навіть попри те, що протягом 2025 року вартість нерухомості у столиці залишилась стабільною.