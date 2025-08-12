ua en ru
Недвижимость в Украине: где жилье стоит "копейки", а где - сотни тысяч долларов

Вторник 12 августа 2025 16:54
Недвижимость в Украине: где жилье стоит "копейки", а где - сотни тысяч долларов Сколько стоит жилье в Украине (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Разница в стоимости жилья между регионами Украины колоссальная. В Киеве, Львове и Ужгороде цены на квартиры остаются рекордными - за "однушку" просят более 63 тысяч долларов. Зато в прифронтовых городах, например Херсон или Запорожье цены за аналогичное жилье стартуют от 15 тысяч долларов.

В интервью РБК-Украина расспросило бренд и бизнес директора ЛУН Дениса Судилковского о ценах на недвижимость в разных регионах.

Где самые высокие цены на недвижимость

"В топе самых дорогих городов - Киев, Львов и Ужгород. Покупка: во Львове самые дорогие 1-комнатные квартиры, в Киеве - двух- и трехкомнатные. Ужгород - на третьем месте", - говорит эксперт.

Цены на покупку жилья:

  • Киев: 1-комнатные - 65 тысяч долларов, 2-комнатные - 100 тысяч, 3-комнатные - 150 тысяч;
  • Львов: 1-комнатные - 64 700 долларов, 2-комнатные - 93 тысячи, 3-комнатные - 117 тысяч;
  • Ужгород: 1-комнатные - 63 тысячи долларов, 2-комнатные - 90 тысяч, 3-комнатные - 110 тысяч.

"Самая дорогая аренда: Ужгород - лидер среди 1-комнатных (более 18,5 тыс. грн/мес), далее Львов (~17 тыс.) и Киев (~16,5 тыс.). Для 2- и 3-комнатных квартир первенство удерживает Киев. Именно запад Украины и столица демонстрируют самые высокие цены из-за устойчивого спроса", - отмечает Судилковский.

Недвижимость в Украине: где жилье стоит &quot;копейки&quot;, а где - сотни тысяч долларовЦены на вторичном рынке в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Где самое дешевое жилье, и есть ли на него спрос

"Самые низкие цены - в прифронтовых регионах. В Херсоне, Николаеве, Сумах и Запорожье, Харькове 1-комнатные квартиры можно арендовать за 4-5 тыс. грн/мес", - говорит эксперт.

Цены на покупку жилья:

  • Херсон: 1-комнатные - 15 долларов, 2-комнатные - 23 тысяч, 3-комнатные - 27 200 тысяч;
  • Николаев: 1-комнатные - 20 тысяч долларов, 2-комнатные - 30 тысяч, 3-комнатные - 42 тысячи;
  • Сумы: 1-комнатные - 21 тысяча долларов, 2-комнатные - 30 600 тысяч, 3-комнатные - 35 тысяч;
  • Запорожье: 1-комнатные - 16 500 долларов, 2-комнатные - 23 200, 3-комнатные - 34 900 тысяч;
  • Харьков: 1-комнатные - 22 тысячи долларов, 2-комнатные - 37 тысяч, 3-комнатные - 50 тысяч;

"Резкое падение связано с оттоком населения, опасностью и отсутствием инвесторов. Даже в Харькове средняя цена сейчас ниже, чем в западных регионах. В Херсоне квартиру можно купить за 2,8 годовых зарплаты, тогда как во Львове нужно почти 10 лет", - добавляет Судилковский.

Читайте также о том, что рынок недвижимости в 2025 году сохраняет стабильность: спрос на аренду высокий, а покупательская активность на вторичке достигла 70-80% довоенного уровня. Ожидаемого обвала цен на первичку так и не произошло.

Ранее мы писали о том, что в первой половине 2025 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует преимущественный рост цен. Самыми дорогими остаются квартиры в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. В то же время наибольший прирост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове.

