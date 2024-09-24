Нерухомість в Чехії. Скільки коштують квартири у найбільших містах

Що відбувається на ринку нерухомості Чехії

За даними ресурсу Hyponamiru.cz, влітку зберігся інтерес покупців до нерухомості, найбільший попит на квартири на вторинному ринку і приватні будинки. Попри те, що нових квартир продали менше, ціни на цю нерухомість продовжували зростати.

Середня ціна квадратного метра нових квартир у Чехії у липні зросла до 121 700 крон (215 тис. грн), що на 1 тис. крон більше, ніж у червні. Було невелике падіння цін на старі квартири, середня ціна за квадратний метр впала з 62 900 чеських крон до 62 400 чеських крон (110 тис. грн).

При цьому найбільше впала середня ціна на приватні будинки – на 200 000 чеських крон, з 5,4 млн чеських крон до 5,2 млн чеських крон (9,2 млн грн).

Скільки коштують однокімнатні квартири

На вартість квартири впливає її місце розташування, житлова площа, наявність ремонту та доступність до громадської інфраструктури.

У Празі однокімнатна квартира, площею 39 кв. м, коштує від 4,4 млн крон (7,8 млн грн). Житло, площею 50 кв. м, продають 7,4 млн крон (13,2 млн грн).

У Брно ціни на нерухомість майже не відрізняють від цін у Празі. Можна купити житло, площею 38 кв.м, за 4,1 млн крон (7,25 млн грн), якщо площа понад 50 кв. м – ціни коливаються у межах 4,4 млн крон (7,8 млн грн).

В Остраві ціни на квартири значно нижні, ніж у Празі та Брно. Однокімнатну квартиру, площею 36 кв. м, продають за 2,3 млн крон (4 млн грн), при площі 41 кв. м ціна становить 2,47 млн крон (4,4 млн грн). При цьому варто зауважити, що у цьому місті суттєво менше пропозицій на продаж квартир, ніж у Празі та Брно.

Ціни на квартири у Празі (скриншот)

Скільки коштують двокімнатні квартири

У Празі за двокімнатну квартиру, площею 54 кв. м, доведеться заплатити 7,3 млн крон (12,9 млн грн), а якщо площа понад 70 кв.м, – 9,9 млн крон (17,5 млн грн).

У Брно пропонують квартири за 5,1 млн крон (9 млн грн), якщо площа 56 кв. м, та за 7,1 млн крон (12,5 млн грн) за житло, площею понад 70 кв. м.

В Остраві квартиру, площею 54 кв. м, продають за 2,2 млн крон (3,9 млн грн), при цьому на ринку є пропозиції житло з такою ж площею за ціною 3,8 млн крон (6,7 млн грн).

Ціни на квартири в Остраві (скриншот)

Скільки коштують трикімнатні квартири

У Празі трикімнатні квартири продають за 8,7 млн крон (15,4 млн грн), якщо площа становить у межах 60 кв. м, ціни на житло від 75 кв. м сягають 12,8 млн крон (22,6 млн грн).

У Брно за квартиру, площею 62 кв. м, доведеться заплатити 6,3 млн крон (11,2 млн грн), площею 75 кв. м – 8,8 млн крон (15,6 млн грн).

В Остраві трикімнатну квартиру, площею 64 кв. м, можна придбати за 4,1 млн крон (7,3 млн грн). При цьому зараз на ринку в цьому місті мінімум пропозицій.

Ціни на квартири у Брно (скриншот)