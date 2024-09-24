Нерухомість в Чехії. Скільки коштують квартири у найбільших містах

Влітку середня ціна за квадратний метр житла на вторинному ринку у Чехії знизилась на 500 крон і зараз становить 62 400 крон, що дорівнює 110 тис. гривень. При цьому вартість квадратного метра у новобудовах трішки зросла і зараз майже вдвічі більші, ніж у старих будинках.
РБК-Україна розповідає про те, за скільки можна купити квартиру у найбільших містах Чехії.
За даними ресурсу Hyponamiru.cz, влітку зберігся інтерес покупців до нерухомості, найбільший попит на квартири на вторинному ринку і приватні будинки. Попри те, що нових квартир продали менше, ціни на цю нерухомість продовжували зростати.
Середня ціна квадратного метра нових квартир у Чехії у липні зросла до 121 700 крон (215 тис. грн), що на 1 тис. крон більше, ніж у червні. Було невелике падіння цін на старі квартири, середня ціна за квадратний метр впала з 62 900 чеських крон до 62 400 чеських крон (110 тис. грн).
При цьому найбільше впала середня ціна на приватні будинки – на 200 000 чеських крон, з 5,4 млн чеських крон до 5,2 млн чеських крон (9,2 млн грн).
На вартість квартири впливає її місце розташування, житлова площа, наявність ремонту та доступність до громадської інфраструктури.
У Празі однокімнатна квартира, площею 39 кв. м, коштує від 4,4 млн крон (7,8 млн грн). Житло, площею 50 кв. м, продають 7,4 млн крон (13,2 млн грн).
У Брно ціни на нерухомість майже не відрізняють від цін у Празі. Можна купити житло, площею 38 кв.м, за 4,1 млн крон (7,25 млн грн), якщо площа понад 50 кв. м – ціни коливаються у межах 4,4 млн крон (7,8 млн грн).
В Остраві ціни на квартири значно нижні, ніж у Празі та Брно. Однокімнатну квартиру, площею 36 кв. м, продають за 2,3 млн крон (4 млн грн), при площі 41 кв. м ціна становить 2,47 млн крон (4,4 млн грн). При цьому варто зауважити, що у цьому місті суттєво менше пропозицій на продаж квартир, ніж у Празі та Брно.
У Празі за двокімнатну квартиру, площею 54 кв. м, доведеться заплатити 7,3 млн крон (12,9 млн грн), а якщо площа понад 70 кв.м, – 9,9 млн крон (17,5 млн грн).
У Брно пропонують квартири за 5,1 млн крон (9 млн грн), якщо площа 56 кв. м, та за 7,1 млн крон (12,5 млн грн) за житло, площею понад 70 кв. м.
В Остраві квартиру, площею 54 кв. м, продають за 2,2 млн крон (3,9 млн грн), при цьому на ринку є пропозиції житло з такою ж площею за ціною 3,8 млн крон (6,7 млн грн).
У Празі трикімнатні квартири продають за 8,7 млн крон (15,4 млн грн), якщо площа становить у межах 60 кв. м, ціни на житло від 75 кв. м сягають 12,8 млн крон (22,6 млн грн).
У Брно за квартиру, площею 62 кв. м, доведеться заплатити 6,3 млн крон (11,2 млн грн), площею 75 кв. м – 8,8 млн крон (15,6 млн грн).
В Остраві трикімнатну квартиру, площею 64 кв. м, можна придбати за 4,1 млн крон (7,3 млн грн). При цьому зараз на ринку в цьому місті мінімум пропозицій.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: Bezrealitky.com та Hyponamiru.cz.
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