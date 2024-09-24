Недвижимость в Чехии. Сколько стоят квартиры в самых больших городах

Что происходит на рынке недвижимости Чехии

По данным ресурса Hyponamiru.cz, летом сохранился интерес покупателей к недвижимости, наибольший спрос на квартиры на вторичном рынке и частные дома. Несмотря на то, что в новостройках было продано меньше квартир, цены на эту недвижимость продолжали расти.

Средняя цена квадратного метра новых квартир в Чехии в июле выросла до 121 700 крон (215 тыс. грн), что на 1 тыс. крон больше, чем в июне. Было небольшое падение цен на старые квартиры, средняя цена за квадратный метр упала с 62 900 чешских крон до 62 400 чешских крон (110 тыс. грн).

При этом больше всего упала средняя цена на частные дома – на 200 000 чешских крон с 5,4 млн чешских крон до 5,2 млн чешских крон (9,2 млн грн).

Сколько стоят однокомнатные квартиры

На стоимость квартиры влияет ее месторасположение, жилая площадь, наличие ремонта и доступность к общественной инфраструктуре.

В Праге однокомнатная квартира площадью 39 кв. м, стоит от 4,4 млн крон (7,8 млн грн). Жилье, площадью 50 кв. м, продают 7,4 млн крон (13,2 млн грн).

В Брно цены на недвижимость почти не отличаются от цен в Праге. Можно купить жилье, площадью 38 кв.м, за 4,1 млн. крон (7,25 млн. грн.), если площадь больше 50 кв. м – цены колеблются в пределах 4,4 млн. крон (7,8 млн. грн.).

В Остраве цены на квартиры значительно ниже, чем в Праге и Брно. Однокомнатную квартиру, площадью 36 кв. м, продают за 2,3 млн крон (4 млн грн), при площади 41 кв. м цена составляет 2,47 млн крон (4,4 млн грн). При этом следует отметить, что в этом городе значительно меньше предложений на продажу квартир, чем в Праге и Брно.

Цены на квартиры в Праге (скриншот)

Сколько стоят двухкомнатные квартиры

В Праге за двухкомнатную квартиру площадью 54 кв. м, придется заплатить 7,3 млн крон (12,9 млн грн), а если площадь больше 70 кв.м – 9,9 млн крон (17,5 млн грн).

В Брно предлагают квартиры за 5,1 млн крон (9 млн грн), если площадь 56 кв. м и за 7,1 млн крон (12,5 млн грн) за жилье, площадью больше 70 кв. м.

В Остраве квартиру площадью 54 кв. м, продают за 2,2 млн крон (3,9 млн грн), при этом на рынке есть предложения за такую же площадь жилье по цене 3,8 млн крон (6,7 млн грн).

Цены на квартиры в Остраве (скриншот)

Сколько стоят трехкомнатные квартиры

В Праге трехкомнатные квартиры продают за 8,7 млн. крон (15,4 млн. грн.), если площадь составляет в пределах 60 кв. м, цены на жилье от 75 кв. м достигают 12,8 млн крон (22,6 млн грн).

В Брно за квартиру площадью 62 кв. м, придется заплатить 6,3 млн крон (11,2 млн грн), площадью 75 кв. м – 8,8 млн крон (15,6 млн грн).

В Остраве трехкомнатную квартиру, площадью 64 кв. м, можно приобрести за 4,1 млн. крон (7,3 млн. грн.). При этом сейчас на рынке в этом городе минимум предложений.

Цены на квартиры в Брно (скриншот)