Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ Украины с начала года в шесть раз

Фото: Минфин (РБК-Украина)

Активная покупка нерезидентами государственных облигаций способствовала ревальвации гривны

Портфель нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала года вырос более чем в шесть раз и сегодня составляет около 39,7 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, вложения в ОВГЗ физических лиц также демонстрируют положительную динамику. За прошлый год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) и сегодня составляет 9 млрд грн.

По данным министерства, за неполных 5 месяцев на внутреннем рынке Минфин привлек 147 млрд грн. За это период ставка заимствований по краткосрочным ОВГЗ в гривне упала с 19,5% до 18,5%.

"Такая тенденция наблюдалась с конца апреля, была также обусловлена ожиданиями инвесторов в государственные ценные бумаги. Кроме этого 25 апреля произошло снижение учетной ставки НБУ с 18% до 17,5%", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Совета Национального банка украины Богдан Данилишин отметил благоприятные факторы для курса национальной валюты с начала года и предупредил о рисках в летние месяцы.

Отметим, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м до доллара и 3,1% м/м до евро.