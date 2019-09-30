Нерезиденты резко увеличили вложения в гривневые гособлигации

В течение недели 23-27 сентября нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на 8663,87 млн грн до 97787,09 млн грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, почти весь портфель нерезидентов состоит из гривневых облигаций (95066,15 млн грн). На ОВГЗ в долларах приходится 1395,59 млн грн, в евро- 1325,35 млн грн.

При этом с начала года портфель нерезидентов вырос в 15,4 раз (на 91437,73 млн грн) - с 6349,36 млн грн.

По данным НБУ, коммерческие банки Украины по состоянию на 27 сентября владели ОВГЗ на сумму 347641,99 млн грн, юридические лица - 26403,46 млн грн, физические лица - 10069,46 млн грн (всего - 384114,91 млн грн)

Таким образом, доля нерезидентов достигла 20,3% в объеме ОВГЗ в обращении (не учитывая портфель НБУ).

Напомним, по данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4156,60 млн долларов и продал на 248,23 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,38 млн долларов.

Учитывая, что средний курс с начала года составил 2636,87 грн за 100 долларов, НБУ купил валюты на 103058,91 млн грн, т.е. больше, чем нерезиденты вложили в ОВГЗ с начала года (91437,73 млн грн).

Ранее в НБУ заявляли, что центробанк выкупил почти 100 процентов средств, которые поступили от нерезидентов для покупки ОВГЗ.