Нерезиденти різко збільшили вкладення в гривневі держоблігації

Протягом тижня 23-27 вересня нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України на 8663,87 млн грн до 97787,09 млн грн. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, майже весь портфель нерезидентів складається з гривневих облігацій (95066,15 млн грн). На ОВДП у доларах доводиться 1395,59 млн грн, в євро - 1325,35 млн грн.

При цьому з початку року портфель нерезидентів зріс в 15,4 разів (на 91437,73 млн грн) - з 6349,36 млн грн.

За даними НБУ, комерційні банки України станом на 27 вересня володіли ОВДП на суму 347641,99 млн грн, юридичні особи - 26403,46 млн грн, фізичні особи - 10069,46 млн грн (все - 384114,91 млн грн)

Таким чином, частка нерезидентів досягла 20,3% в обсязі ОВДП в обігу (не враховуючи портфель НБУ).

Нагадаємо, за даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4156,60 млн доларів і продав на 248,23 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,38 млн доларів.

Враховуючи, що середній курс з початку року склав 2636,87 грн за 100 доларів, НБУ купив валюти на 103058,91 млн грн, тобто більше, ніж нерезиденти вклали в ОВДП з початку року (91437,73 млн грн).

Раніше в НБУ заявляли, що центробанк викупив майже 100 відсотків коштів, які надійшли від нерезидентів для купівлі ОВДП.