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Торт "Три склянки": нереально смачний рецепт для ледачих, що підкорить усіх гостей

Фото: Смачний торт швидкого приготування (odnaminyta.com)
Автор: Людмила Жукова

Якщо ви шукаєте десерт, який легко готується, але має смак наче з найкращої кондитерської - торт Три склянки" саме для вас!

Як приготувати торт, який вас точно не розчарує, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Цей рецепт уже підкорив серця тисяч господинь: його називають "тортом для ледачих", але результат настільки ніжний, вологий і ароматний, що важко повірити - все, що потрібно, це просто змішати інгредієнти й поставити в духовку.

Інгредієнти для торта

  • кефір - 1 склянка

  • цукор - 1 склянка

  • борошно - 1 склянка

  • олія - 2 ст.л

  • какао - 2 ст.л

  • яйця - 2 шт

  • розпушувач - 10 г

  • дрібка солі

Рецепт приготування 

Усе змішуємо: яйця збиваємо з цукром і сіллю, додаємо кефір та олію. Окремо змішуємо сухі інгредієнти - борошно, какао і розпушувач, і всипаємо до рідкої маси. Отримане тісто виливаємо у форму, застелену пергаментом. Випікаємо при 180°C близько 55–60 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою.

Готуємо крем

  • кисломолочний сир (не зернистий) - 300 г

  • сметана - 300 г

  • цукор - 100-150 г

  • ваніль за смаком

Змішуємо все міксером до однорідності. Кількість цукру регулюйте - усе залежить від того, наскільки солодкий крем ви любите.

Корж, після охолодження, розрізаємо на 2–3 частини, щедро змащуємо кремом  і вже на цьому етапі аромат зведе з розуму.

Фінальний штрих - шоколадна глазур:

  • сметана - 3 ст.л

  • какао - 1 ст.л

  • цукор - 3 ст.л

  • вершкове масло - 20 г

Усі інгредієнти, крім масла, змішати й довести до кипіння, потім додати масло — і ще теплу масу вилити на торт.

 Результат - нереально смачний, вологий і ніжний торт із приголомшливим шоколадним верхом. Готується за лічені хвилини, а виглядає й смакує як витвір кулінарного мистецтва. Ідеальний варіант до чаю, свята чи просто, щоб потішити себе.

Рецепт легкого в приготуванні торта (Скриншот)

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