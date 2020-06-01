Неравномерно и непредсказуемо: ООН критикует правила пропуска на Донбассе

В условиях ограниченной работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе разрешения на пропуск выдаются неравномерно и непредсказуемо. В ООН призывают Украину систематизировать проверку и выдачу таки разрешений.

Об этом говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

По ее словам, с закрытием всех КПВВ на востоке Украины сотни людей могут столкнуться с невозможностью получить помощь при особых обстоятельствах. В целом ООН и гуманитарные организации признают работу, направленную на пропуск в рамках ряда исключений.

"Однако такие исключения применяются неравномерно и непредсказуемо. Мы обеспокоены тем, что мирные граждане, которые имеют обоснованные причины, не получают разрешение на пересечение линии разграничения", - отметила Лубрани.

Она также подчеркнула, что количество граждан Украины, которым срочно необходимо пересечь КПВВ, продолжает расти каждый день.

"Я обращаюсь ко всем задействованным сторонам и подчеркиваю необходимость введения прозрачного и эффективного механизма рассмотрения таких случаев, а также прошу ускорить выдачу разрешений на пересечение линии разграничения в случае неотложных обстоятельств до тех пор, пока действуют ограничения, связанные с COVID-19", - добавила координатор ООН.

Лубрани считает, что введение понятных и четко определенных критериев критически важно для тех, у кого есть законные основания для пересечения линии разграничения.

Фото: обращение координатора ООН

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ на Донбассе из-за карантина полноценно заработают ориентировочно не ранее 23 июня.

Из-за этих ограничений разрешение на пересечение КПВВ выдает командующий операцией Объединенных сил исключительно в гуманитарных случаях.