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Не ранее 22 июня: названы сроки открытия КПВВ на Донбассе

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 16:14
Не ранее 22 июня: названы сроки открытия КПВВ на Донбассе
Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

Ограничения на пересечение КПВВ будут действовать до 22 июня

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе полноценно заработают ориентировочно не ранее 22 июня. До этой даты изменений в их работе не планируется.

Об этом на брифинге заявил директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко.

По его словам, пока ослаблений по пересечению линии разграничения на Донбассе не будет.

"На территории области действует операция Объединенных сил. Ее командующий издал приказ о том, что запрет на пересечение будет действовать до 23:59 часов 22 июня, если за этот период не будет других указаний", - отметил Бойко.

Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області.

Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області.

Опубліковано Прес-служба Донецької облдержадміністрації Вівторок, 26 травня 2020 р.

Он также добавил, что на сегодня также не определена дата открытия Донецкой области на въезд из других регионов. При этом область может быть закрытой на карантин до конца июня. Уточняется, что для местных жителей "режим красный" не приносит неудобств.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы, с 1 июня они будут работать 6:00 до 20:00 в ограниченном режиме, для пересечения необходимо разрешение командующего ООС.

Также ранее стало известно, что управлять КПВВ на Донбассе будет отдельное государственное предприятие.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины ДонбасскарантинКПВВ
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