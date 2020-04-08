В ГПСУ разъяснили, как пересечь границу с Крымом и ОРДЛО

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В пограничной службе рассказали детали въезда и выезда из временно оккупированных территорий

В Государственной пограничной службе объяснили особенности пересечения линии разграничения с временно неподконтрольными Донецкой и Луганской областями, а также админграницей с оккупированным Крымом во время карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

По словам заместителя директора департамента - начальника управления организации пограничного контроля Юрия Лысюка, админграницу с полуостровом могут пересекать граждане с украинской пропиской, или которые прописаны в Крыму.

"В противном случае пропуск не осуществляется. Но если есть веские причины и человеку необходимо или в Крым попасть, или из Крыма в Украину, то нами будут эти вопросы рассматриваться и главой службы будут приниматься отдельные частичные решения по каждому случаю", - рассказал Лысюк.

Ситуация с пересечением линии разграничения с ОРДЛО немножко другая. Лысюк напомнил, что КПВВ на Донбассе закрыты и не работают.

"По Луганской области есть наработанный механизм Трехсторонней контактной группой в Минске, который был задействован при организации пересечения линии разграничения. Этот механизм заключается в том, что в неделю определены два дня, это среда и суббота, когда граждане подают списки, по этим спискам мы пропускаем туда, и соответственно, оттуда впускаем в Украину", - объяснил Лысюк.

В то же Время, попасть на неподконтрольную территорию Донецкой области или выехать из нее пока почти невозможно.

"Там такого пересечения пока нет. Договоренность пока отсутствует. Пропуск не осуществляется ни в одну, ни в другую сторону. Но бывают одиночные случаи, когда граждане прибывают к нам с неподконтрольной территории, командующим Объединенных сил принимается решение и такие граждане пропускаются", - резюмировал Лысюк.

Напомним, ранее в штабе ООС разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ в Донецкой и Луганской областях на период карантина.

Также РБК-Украина сообщало, что на территории ОРДЛО зафиксировали первый смертельный случай от коронавируса.