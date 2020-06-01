Нерівномірно і непередбачувано: ООН критикує правила пропуску на Донбасі

В умовах обмеженої роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі дозволи на пропуск видаються нерівномірно і непередбачувано. В ООН закликають Україну систематизувати перевірку та видачу таки дозволів.

Про це йдеться у заяві координатора ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

За її словами, з закриттям всіх КПВВ на сході України сотні людей можуть зіткнутися з неможливістю отримати допомогу при особливих обставинах. В цілому ООН і гуманітарні організації визнають роботу, спрямовану на пропуск в рамках ряду винятків.

"Однак такі винятки нерівномірні й непередбачувані. Ми стурбовані тим, що мирні громадяни, які мають обгрунтовані причини, не отримують дозвіл на перетин лінії розмежування", - зазначила Лубрані.

Вона також підкреслила, що кількість громадян України, яким терміново необхідно перетнути КПВВ, продовжує зростати кожного дня.

"Я звертаюся до всіх задіяних сторін і підкреслюю необхідність запровадження прозорого та ефективного механізму розгляду таких випадків, а також прошу прискорити видачу дозволів на перетин лінії розмежування в разі невідкладних обставин до тих пір, поки діють обмеження, пов'язані з COVID-19", - додала координатор ООН.

Лубрані вважає, що введення зрозумілих і чітко визначених критеріїв критично важливо для тих, у кого є законні підстави для перетину лінії розмежування.

Фото: звернення координатора ООН

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ на Донбасі через карантин повноцінно запрацюють орієнтовно не раніше 23 червня.

Через ці обмеження дозвіл на перетин КПВВ видає командувач операцією Об'єднаних сил виключно в гуманітарних випадках.