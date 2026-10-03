NEQSOL Holding шукає партнера для страхування воєнних ризиків

Міжнародний холдинг NEQSOL, який придбав державну "Об’єднану гірничо-хімічну компанію", веде перемовини з фінансовими компаніями для отримання страхування від воєнних ризиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву регіонального директора NEQSOL Holding B. V. Володимира Лавренчука під час конференції United by Mining, організованої Національною асоціацією добувної промисловості.

"Ми дуже націлені на співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями по страхуванню воєнного ризику. Ми це досліджуємо. Ми очікуємо, що DFC - великий оператор фінансового ринку - ми ведемо прямі переговори про страхування воєнних ризиків", - сказав він.

Лавренчук додав, що отримання страхових програм, які будуть покривати воєнні ризики, дозволить компанії розширити інвестиції.

Також він сказав, що компанія на сьогодні стикнулася з проблемою зміни регуляторних умов після приватизації ОГХК. Крім того, бізнес стикається з дефіцитом робочої сили й фактором високої вартості електроенергії.

Нагадаймо, NEQSOL купив ОГХК у листападі 2024 року за майже 4 млрд гривень. Компанія взяла на себе зобов’язання інвестувати у модернізацію підприємства 400 млн гривень.