ua en ru
Сб, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

NEQSOL Holding ищет партнера для страхования военных рисков

15:00 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Дмитрий Сидоров
NEQSOL Holding ищет партнера для страхования военных рисков NEQSOL готовит масштабное страхование ОГХК от военных рисков (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Международный холдинг NEQSOL, который приобрел государственную "Объединенную горно-химическую компанию", ведет переговоры с финансовыми компаниями для получения страхования от военных рисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление регионального директора NEQSOL Holding B. V. Владимира Лавренчука на конференции United by Mining, организованной Национальной ассоциацией добывающей промышленности.

"Мы очень нацелены на сотрудничество с международными финансовыми организациями по страхованию военного риска. Мы это исследуем. Мы ожидаем, что DFC - крупный оператор финансового рынка - мы ведем прямые переговоры о страховании военных рисков", - сказал он.

Лавренчук добавил, что получение страховых программ, покрывающих военные риски, позволит компании расширить инвестиции.

Также он сказал, что компания на сегодняшний день столкнулась с проблемой изменения регуляторных условий после приватизации ОГХК. Кроме того бизнес сталкивается с дефицитом рабочей силы и фактором высокой стоимости электроэнергии.

Напомним, NEQSOL купил ОГХК в ноябре 2024 года за почти 4 млрд гривен. Компания обязалась инвестировать в модернизацию предприятия 400 млн гривен.

Недавно холдинг заявил об интересе к другому государственному активу - Демуровскому ГОКу с целью расширения ресурсной базы по добыче титана.

Больше о том, какую модель страхования военных рисков разработало правительство, читайте в материале РБК-Украина "Страхование в тупике: фонд помощи для бизнеса уперся в налоги и нехватку средств".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОГХК НАДПУ Бизнес Страховка Война России против Украины
Новости
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры