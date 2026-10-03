NEQSOL Holding ищет партнера для страхования военных рисков

Международный холдинг NEQSOL, который приобрел государственную "Объединенную горно-химическую компанию", ведет переговоры с финансовыми компаниями для получения страхования от военных рисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление регионального директора NEQSOL Holding B. V. Владимира Лавренчука на конференции United by Mining, организованной Национальной ассоциацией добывающей промышленности.

"Мы очень нацелены на сотрудничество с международными финансовыми организациями по страхованию военного риска. Мы это исследуем. Мы ожидаем, что DFC - крупный оператор финансового рынка - мы ведем прямые переговоры о страховании военных рисков", - сказал он.

Лавренчук добавил, что получение страховых программ, покрывающих военные риски, позволит компании расширить инвестиции.

Также он сказал, что компания на сегодняшний день столкнулась с проблемой изменения регуляторных условий после приватизации ОГХК. Кроме того бизнес сталкивается с дефицитом рабочей силы и фактором высокой стоимости электроэнергии.

Напомним, NEQSOL купил ОГХК в ноябре 2024 года за почти 4 млрд гривен. Компания обязалась инвестировать в модернизацию предприятия 400 млн гривен.