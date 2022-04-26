UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В непризнанном Приднестровье установили "красный" уровень террористической угрозы

Фото: президент так называемой ПМР Вадим Красносельский (president_gospmr_org)
Автор: Наталья Юрченко

В непризнанном Приднестровье самопровозглашенная "власть" установила "красный" уровень террористической угрозы. В городах появятся блокпосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "президента" сепаратистского региона Молдовы Вадима Красносельского.

Соответствующее решение принял "Совет безопасности" самопровозглашенной республики, который якобы зафиксировал уже три террористические атаки. В связи с этим так называемые "силовые структуры" Приднестровья переводятся на усиленный режим несения службы.

Кроме того, в городах Приднестровья на въезде будут установлены блокпосты. Там выборочно будут проверять тех, кто передвигается на транспорте.

Напомним, сегодня в Приднестровье заявили о взрывах в поселке Маяк. Сообщается о двух взорванных башнях связи.

Президент Молдовы Майя Санду созывает Совбез после событий в непризнанном Приднестровье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Приднестровье