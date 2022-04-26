В непризнанном Приднестровье установили "красный" уровень террористической угрозы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "президента" сепаратистского региона Молдовы Вадима Красносельского.

Соответствующее решение принял "Совет безопасности" самопровозглашенной республики, который якобы зафиксировал уже три террористические атаки. В связи с этим так называемые "силовые структуры" Приднестровья переводятся на усиленный режим несения службы.

Кроме того, в городах Приднестровья на въезде будут установлены блокпосты. Там выборочно будут проверять тех, кто передвигается на транспорте.