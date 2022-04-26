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У невизнаному Придністров'ї встановили "червоний" рівень терористичної загрози

Фото: президент так званої ПМР Вадим Красносельський (president_gospmr_org)
Автор: Наталія Юрченко

У невизнаному Придністров'ї самопроголошена "влада" встановила "червоний" рівень терористичної загрози. У містах з'являться блокпости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "президента" сепаратистського регіону Молдови Вадима Красносельського.

Відповідне рішення ухвалила "Рада безпеки" самопроголошеної республіки, яка нібито зафіксувала вже три терористичні атаки. У зв'язку з цим так звані "силові структури" Придністров'я переводяться на посилений режим несення служби.

Крім того, у містах Придністров'я на в'їзді будуть встановлені блокпости. Там вибірково перевірятимуть тих, хто пересувається на транспорті.

Нагадаємо, сьогодні у Придністров'ї заявили про вибухи у селищі Маяк. Повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку.

Президент Молдови Майя Санду скликає Радбез після подій у невизнаному Придністров'ї.

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Приднестровье