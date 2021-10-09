ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Невакцинованих від поліомієліту дітей у Рівненській області не допустять до навчання

Новость на русском →
Україна, Субота 09 жовтня 2021 12:59
Невакцинованих від поліомієліту дітей у Рівненській області не допустять до навчання Фото: невакцинованих від поліомієліту дітей не пустять до школи (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області розглянула питання про випадок захворювання на поліомієліт. Вказана ситуація класифікована як надзвичайна ситуація біологічного характеру обласного масштабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Для таких дітей буде забезпечено інші формами навчання", - йдеться в повідомленні.

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
NEWS
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця