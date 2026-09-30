"Муніципальна охорона" заявила про політичний тиск і закликала не спекулювати на ветеранах

Колектив комунальної організації "Муніципальна охорона" міста Києва закликає не спекулювати ім’ям ветеранів у політичних цілях і не використовувати один конфлікт як привід для політичної атаки на всю організацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву "Муніципальної охорони" на сторінці у Facebook.

Мовчання сприймають як привід для звинувачень

У заяві наголошується, що працівники свідомо утримувалися від коментарів щодо подій навколо будівництва теплотраси на Теремках, доки тривають службові перевірки та розслідування. Проте мовчання стало приводом для "голослівних звинувачень".

"Колектив комунальної організації "Муніципальна охорона" міста Києва вважає неприпустимим спекулювати ім’ям ветеранів у політичних війнах. Це ганьба! Ми свідомо не коментували події навколо будівництва теплотраси на Теремках, поки тривають розслідування і службова перевірка", – сказано у заяві.

Зазначається, що мовчання було сприйняте, як привід для голослівних звинувачень та політичних заяв, тому "Муніципальна охорона" має чітко зафіксувати свою позицію.

"Недопустимо стравлювати ветеранів між собою та використовувати їхній авторитет, біль і бойовий досвід у чужих політичних інтересах. Не робіть ворогів з ветеранів. Ворог у нас єдиний – росія", - говориться у тексті.

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У "Муніципальній охороні" понад 200 ветеранів

Також у "Муніципальній охороні" зазначили, що серед їхніх співробітників - 209 ветеранів російсько-української війни. 373 працівники і зараз боронять Україну у складі Сил безпеки і оборони. 28 людей загинули, 9 – зникли безвісти.

"І саме цей колектив сьогодні намагаються огульно назвати "ухилянтами" та "заброньованими". Вважаємо це навмисним приниження сотень людей, які захищали Україну, продовжують її захищати або втратили на війні своїх побратимів", - обурюються ветерани.

В організації наголошують: якщо є питання до дій конкретних працівників – вони мають отримати належну правову та службову оцінку. Конкретні люди повинні відповідати за конкретні дії.

Але ніхто не має права використовувати один конфлікт як привід для політичної атаки на всю організацію і навішувати ярлик "ухилянтів" на людей, які пройшли фронт, були поранені, втратили побратимів або сьогодні перебувають у війську.

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Були одними з тих, хто готував оборону Києва

"Муніципальна охорона" працює у лікарнях, школах, парках, на об’єктах міської інфраструктури. Хтось сьогодні стоїть на посту в Києві і постійно донатить на військо, хтось – на бойовому чергуванні. Ми були одними з тих, хто готував оборону Києва у 2022 році. Не полишили наше місто. Були і залишаємось вірними киянам", - підкреслюється в заяві.

Як відомо, директор КО "Муніципальна охорона" Сергій Чернишев - ветеран російсько-української війни. У 2014 році разом із Андрієм Крищенком, заступником командира 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж", захищав український прапор у Горлівці від сепаратистів. Був поранений, пройшов російський полон.