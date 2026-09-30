"Муниципальная охрана" заявила о политическом давлении и призвала не спекулировать на ветеранах

Коллектив коммунальной организации "Муниципальная охрана" Киева призывает не спекулировать именем ветеранов в политических целях и не использовать один конфликт как повод для политической атаки на всю организацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "Муниципальной охраны" на странице Facebook.

Молчание воспринимают как повод для обвинений

В заявлении отмечается, что работники сознательно воздерживались от комментариев по поводу событий вокруг строительства теплотрассы на Теремках, пока продолжаются служебные проверки и расследования. Однако молчание стало поводом для "голосных обвинений".

"Коллектив коммунальной организации "Муниципальная охрана" города Киева считает недопустимым спекулировать именем ветеранов в политических войнах. Это позор! Мы сознательно не комментировали события вокруг строительства теплотрассы на Теремках, пока продолжаются расследование и служебная проверка", - говорится в заявлении.

Отмечается, что молчание было воспринято как повод для голословных обвинений и политических заявлений, поэтому "Муниципальная охрана" должна четко зафиксировать свою позицию.

"Недопустимо стравливать ветеранов между собой и использовать их авторитет, боль и боевой опыт в чужих политических интересах. Не делайте врагов из ветеранов. Враг у нас единственный – россия", - говорится в тексте.

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В "Муниципальной охране" более 200 ветеранов

Также в "Муниципальной охране" отметили, что среди их сотрудников – 209 ветеранов российско-украинской войны. 373 работника и сейчас защищают Украину в составе Сил безопасности и обороны. 28 человек погибли, 9 – пропали без вести.

"И именно этот коллектив сегодня пытаются огульно назвать "уклонистами" и "забронированными". Считаем это умышленным унижением сотен людей, которые защищали Украину, продолжают ее защищать или потеряли на войне своих побратимов", - возмущаются ветераны.

В организации отмечают: если есть вопросы к действиям конкретных работников – они должны получить надлежащую правовую и служебную оценку. Конкретные люди должны нести ответственность за конкретные действия.

Но никто не имеет права использовать один конфликт в качестве повода для политической атаки на всю организацию и навешивать ярлык "уклонистов" на прошедших фронт людей, были ранены, потеряли собратьев или сегодня находятся в армии.

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Были одними из тех, кто готовил оборону Киева

"Муниципальная охрана" работает в больницах, школах, парках, на объектах городской инфраструктуры. Кто сегодня стоит на посту в Киеве и постоянно донатит на войско, кто - на боевом дежурстве. Мы были одними из тех, кто готовил оборону Киева в 2022 году. Не покинули наш город. Были и остаемся верны киевлянам", - подчеркивается в заявлении.

Как известно, директор КО "Муниципальная охрана" Сергей Чернышев – ветеран российско-украинской войны. В 2014 году вместе с Андреем Крищенко, заместителем командира 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж", защищал украинский флаг в Горловке от сепаратистов. Был ранен, прошел русский плен.