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Непредумышленное сбитие самолета МАУ не снимает с Ирана ответственность, - Офис Генпрокурора

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Киев, Четверг 24 июня 2021 21:35
Непредумышленное сбитие самолета МАУ не снимает с Ирана ответственность, - Офис Генпрокурора Фото: заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Выводы отчета судебно-медицинской экспертизы крушения самолета МАУ, проведенного в Канаде, которая не обнаружила подтверждений, что авиалайнер был сбит намерено, не снимает с Ирана ответственность за гибель 176 людей.

Об этом в Twitter написал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Это не освобождает их (власти Ирана - ред.) от ответственности за гибель 176 человек. Украина проверит все факты в отчете, когда получит доступ к материалам дела. Надеюсь, скоро. Запрос на это уже в МИД Ирана", - написал Мамедов.

Он призвал потерпевших и свидетелей помочь в расследовании катастрофы с самолетом МАУ. "Вы можете присылать важную информацию для следствия. Данные, видео и фотоматериалы, которые свидетельствуют о совершении преступления", - уточнил заместитель генпрокурора.

Напомним, 24 июня официальная судебно-медицинская экспертиза крушения самолета МАУ, проведенная в Канаде, опубликовала отчет. В документе утверждается, что украинский авиалайнер был якобы сбит иранскими ПВО непреднамеренно.

В то же время в отчете указывается, что Тегеран не предоставил достоверного объяснения, почему и как его военные сбили самолет.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора пво. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

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