Ненавмисне збиття літака МАУ не знімає з Ірану відповідальність, - Офіс генпрокурора
Висновок звіту судово-медичної експертизи катастрофи літака МАУ, проведеного в Канаді, яка не виявила підтверджень, що авіалайнер був збитий намір, не знімає з Ірану відповідальність за загибель 176 людей.
Про це в Twitter написав заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.
"Це не звільняє їх (влади Ірану - ред.) від відповідальності за загибель 176 осіб. Україна перевірить всі факти у звіті, коли отримає доступ до матеріалів справи. Сподіваюся, скоро. Запит на це вже в МЗС Ірану", - написав Мамедов.
Він закликав потерпілих і свідків допомогти в розслідуванні катастрофи з літаком МАУ. "Ви можете надсилати важливу інформацію для слідства. Дані, відео та фотоматеріали, які свідчать про вчинення злочину", - уточнив заступник генпрокурора.
Нагадаємо, 24 червня офіційна судово-медична експертиза падіння літака МАУ, проведена в Канаді, опублікувала звіт. У документі стверджується, що український авіалайнер був нібито збитий іранськими ППО ненавмисно.
Водночас в звіті вказується, що Тегеран не надав перевіреного пояснення, чому і як його військові збили літак.
Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора ПВО. Український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті загинули 176 осіб.