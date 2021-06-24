Ненавмисне збиття літака МАУ не знімає з Ірану відповідальність, - Офіс генпрокурора

Висновок звіту судово-медичної експертизи катастрофи літака МАУ , проведеного в Канаді, яка не виявила підтверджень, що авіалайнер був збитий намір, не знімає з Ірану відповідальність за загибель 176 людей.

"Це не звільняє їх (влади Ірану - ред.) від відповідальності за загибель 176 осіб. Україна перевірить всі факти у звіті, коли отримає доступ до матеріалів справи. Сподіваюся, скоро. Запит на це вже в МЗС Ірану", - написав Мамедов.

Він закликав потерпілих і свідків допомогти в розслідуванні катастрофи з літаком МАУ. "Ви можете надсилати важливу інформацію для слідства. Дані, відео та фотоматеріали, які свідчать про вчинення злочину", - уточнив заступник генпрокурора.