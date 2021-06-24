Катастрофа МАУ: экспертиза не подтвердила умышленное уничтожение самолета Тегераном, - СМИ

Официальная судебно-медицинская экспертиза крушения самолета МАУ, проведенная в Канаде, якобы не обнаружила подтверждений, что самолет был сбит намеренно. Трагедия произошла 8 января 2020 года.

В то же время указывается, что Иран не предоставил достоверного объяснения, почему и как его военные сбили самолет.

“Принимая во внимание совокупность доступной информации, судебно-медицинская команда пришла к выводу, что ряд поступков и бездействия иранской гражданской и военной власти привел к опасной ситуации, при которой ранее определенные риски были недооценены и не учтены”, - говорится в отчете.

Отмечается, что этот отчет дает Канаде возможность введения санкций против Ирана:.

“Гражданская и военная власть Ирана своими действиями и бездействием непосредственно наразили рейс PS752 и другие гражданские самолеты на опасность, создав условия, в которых оператор боевой системы имел возможность запустить ракеты, не сумев принять адекватные меры для уменьшения этого высокого риска”.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора пво. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

На сегодня по делу о катастрофе в Иране проходят 10 человек но Киев уверен, что Тегеран нашел "козлов отпущения".