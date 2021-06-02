Непредоставление Украине ПДЧ в НАТО усиливает позиции России в Европе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за промедление с предоставлением Украине Плана действий по членству в НАТО. По его словам, это усиливает позиции России в Европе.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
С таким заявлением глава государства выступил во время встречи с делегацией американских сенаторов, которые сегодня находятся в Украине.
Зеленский отметил, что непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий по членству в НАТО еще одной потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе.
Напомним, недавно в Минобороны анонсировали, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО. Этот пакет будет содержать задачи, которые Украина должна выполнить для приближения вступления в НАТО.
Кроме того, в Офисе президента оценивали, может ли Украина до конца 2021 года получить ПДЧ в НАТО.
Больше о ситуации с членством Украины в НАТО читайте в материале РБК-Украина "В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО".