Неправильний сигнал. Подоляк розкритикував запрошення Путіна на саміт G20

Запрошення голови Кремля Володимира Путіна, є неправильним сигналом для політичних еліт. Тирани повинні бути ізольованими від цивілізованого світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Присутність Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) на G20 - це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Особливо для бажаючих одягти "корону автократа". Точку неповернення пройдено: хто чинить геноцид в Україні - має бути ізгоєм, ізольованим від цивілізованого світу. Ще не пізно це виправити", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський не братиме участь у саміті G20 на Балі, якщо там буде Путін.

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