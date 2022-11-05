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Неправильний сигнал. Подоляк розкритикував запрошення Путіна на саміт G20

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Субота 05 листопада 2022 18:34
Неправильний сигнал. Подоляк розкритикував запрошення Путіна на саміт G20 Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Запрошення голови Кремля Володимира Путіна, є неправильним сигналом для політичних еліт. Тирани повинні бути ізольованими від цивілізованого світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Присутність Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) на G20 - це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Особливо для бажаючих одягти "корону автократа". Точку неповернення пройдено: хто чинить геноцид в Україні - має бути ізгоєм, ізольованим від цивілізованого світу. Ще не пізно це виправити", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський не братиме участь у саміті G20 на Балі, якщо там буде Путін.

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