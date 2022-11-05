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Неверный сигнал. Подоляк раскритиковал приглашение Путина на саммит G20

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Суббота 05 ноября 2022 18:34
Неверный сигнал. Подоляк раскритиковал приглашение Путина на саммит G20 Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Приглашение главы Кремля Владимира Путина является неправильным сигналом для политических элит. Тираны должны быть изолированы от цивилизованного мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Присутствие Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.) на G20 - это абсолютно неправильный сигнал для глобальных политических элит. Особенно для желающих одеть "корону автократа". Точка невозврата пройдена: кто делает геноцид в Украине - должен быть изгоем, изолированным от цивилизованного мира. Еще не поздно это исправить", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20 на Бали, если там будет Путин.

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Ирина Подоляк Владимир Путин Война в Украине Российская Федерация G20
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