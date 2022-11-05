Неверный сигнал. Подоляк раскритиковал приглашение Путина на саммит G20
Приглашение главы Кремля Владимира Путина является неправильным сигналом для политических элит. Тираны должны быть изолированы от цивилизованного мира.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Присутствие Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.) на G20 - это абсолютно неправильный сигнал для глобальных политических элит. Особенно для желающих одеть "корону автократа". Точка невозврата пройдена: кто делает геноцид в Украине - должен быть изгоем, изолированным от цивилизованного мира. Еще не поздно это исправить", - пишет Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20 на Бали, если там будет Путин.
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