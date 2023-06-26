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Непоправний вплив. У Міноборони пояснили, як втрата територій позначиться на окупантах

Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Втрата територій непоправно деморалізує окупантів. Вони можуть припинити виконувати накази командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

За її словами, зараз задача максимум у росіян - зупинити український контрнаступ за будь-яку ціну, зокрема і "ядерною риторикою". Задача мінімум при цьому - максимально ускладнити просування ЗСУ та підготувати власний наступ.

Маляр уточнила, що мотивація "не втратити" окуповані території у ворога набагато сильніша, ніж мотивація "захопити" нові землі.

"Вони психологічно легше переносять невдалий наступ, ніж втрату завойованих земель. Це деморалізує та демотивує їх непоправно. Вони потім самі не зберуть своє військо, бо бійці, як у Харківській області, почнуть масово відмовлятися виконувати накази", - додала заступник міністра.

Вона зазначила, що наразі нашим захисникам дуже складно, але вони продовжують рухатися вперед.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники вже від початку червня продовжують активні дії на передовій. Зокрема, їм вдається наступати на південному сході України, де вони за два тижні зуміли звільнити від ворога вісім населених пунктів.

Сьогодні у Міноборони підтвердили, що бійці ЗСУ змогли звільнити ще одне село - Рівнпопіль Донецької області.

Загалом наші воїни змогли за місяць звільнити вже 130 квадратних кілометрів території.

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