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Непоправимое влияние. В Минобороны объяснили, как потеря территорий скажется на оккупантах

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Потеря территорий непоправимо деморализует оккупантов. Они могут прекратить выполнять приказы своего командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

По ее словам, сейчас задача максимум у россиян - остановить украинское контрнаступление любой ценой, в том числе и "ядерной риторикой". Задача минимум при этом - максимально усложнить продвижение ВСУ и подготовить собственное наступление.

Маляр уточнила, что мотивация "не потерять" оккупированные территории у врага намного сильнее, чем мотивация "захватить" новые земли.

"Они психологически легче переносят неудачное наступление, чем потерю завоеванных земель. Это деморализует и демотивирует их непоправимо. Они потом сами не соберут свое войско, потому что бойцы, как в Харьковской области, начнут массово отказываться выполнять приказы", - добавила замминистра.

Она отметила, что сейчас нашим защитникам очень сложно, но они продолжают двигаться вперед.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники уже с начала июня продолжают активные действия на передовой. В частности, им удается наступать на юго-востоке Украины, где они за две недели сумели освободить от врага восемь населенных пунктов.

Сегодня в Минобороны подтвердили, что бойцы ВСУ смогли освободить еще одно село - Ровнополь Донецкой области.

Всего наши воины смогли за месяц освободить уже 130 квадратных километров территории.

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