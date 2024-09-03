UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Непоправна втрата". Помер народний артист України та режисер Григорій Шумейко

Григорій Шумейко був видатним артистом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 3 вересня, на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор і режисер Григорій Шумейко.

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію та здобутки видатного українця.

Що відомо про смерть Григорія Шумейка

Про смерть видатного українця повідомили в Національному театрі імені Марії Заньковецької.

"Непоправна втрата у нашому колективі... Сьогодні, на 74-му році життя, пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко", - йдеться у дописі установи у Facebook.

Колектив театру висловлює щирі співчуття родині актора.

Про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

Допис театру щодо смерті Шумейка (скриншот: facebook.com/zankovetska.theatre)

Що варто знати про життя й здобутки видатного українця

Згідно з інформацією Національного театру імені Марії Заньковецької, Григорій Шумейко народився 1 травня 1951 року в місті Лубни Полтавської області.

Впродовж 1971-1974 рр. здобував освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого - за спеціальністю "Актор драми та кіно".

Там же згодом опановував і професію режисера.

Крім того, Шумейко навчався у Театральному інституті імені Бориса Щукіна (за спеціальністю "Режисура").

Впродовж своєї акторської кар'єри зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно.

Поставив близько 20 вистав.

Був відзначений орденом "За заслуги" III ступеня та відзнакою Міністерства культури "За досягнення в розвитку культури й мистецтва".

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Львові помер екс-депутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею.

Читайте також, що відомо про смерть журналіста й дослідника Антарктики Володимира Бочкарьова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АкториПомер