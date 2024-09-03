"Непоправна втрата". Помер народний артист України та режисер Григорій Шумейко

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Львові помер екс-депутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею.

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