"Непоправна втрата". Помер народний артист України та режисер Григорій Шумейко

У вівторок, 3 вересня, на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор і режисер Григорій Шумейко.
РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію та здобутки видатного українця.
Про смерть видатного українця повідомили в Національному театрі імені Марії Заньковецької.
"Непоправна втрата у нашому колективі... Сьогодні, на 74-му році життя, пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко", - йдеться у дописі установи у Facebook.
Колектив театру висловлює щирі співчуття родині актора.
Про чин похорону обіцяють повідомити згодом.
Допис театру щодо смерті Шумейка (скриншот: facebook.com/zankovetska.theatre)
Згідно з інформацією Національного театру імені Марії Заньковецької, Григорій Шумейко народився 1 травня 1951 року в місті Лубни Полтавської області.
Впродовж 1971-1974 рр. здобував освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого - за спеціальністю "Актор драми та кіно".
Там же згодом опановував і професію режисера.
Крім того, Шумейко навчався у Театральному інституті імені Бориса Щукіна (за спеціальністю "Режисура").
Впродовж своєї акторської кар'єри зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно.
Поставив близько 20 вистав.
Був відзначений орденом "За заслуги" III ступеня та відзнакою Міністерства культури "За досягнення в розвитку культури й мистецтва".
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