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"Непоправимая утрата". Умер народный артист Украины и режиссер Григорий Шумейко

Григорий Шумейко был выдающимся артистом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 3 сентября, на 74 году жизни ушел в засветы народный артист Украины, актер и режиссер Григорий Шумейко.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии и достижениях выдающегося украинца.

Что известно о смерти Григория Шумейко

О смерти выдающегося украинца сообщили в Национальном театре имени Марии Заньковецкой.

"Непоправимая потеря в нашем коллективе... Сегодня, на 74-м году жизни, ушел в засветы народный артист Украины, актер, режиссер, заньковчанин Григорий Шумейко", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.

Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье актера.

О чине похорон обещают сообщить позже.

Пост театра о смерти Шумейко (скриншот: facebook.com/zankovetska.theatre)

Что стоит знать о жизни и достижениях выдающегося украинца

Согласно информации Национального театра имени Марии Заньковецкой, Григорий Шумейко родился 1 мая 1951 года в городе Лубны Полтавской области.

В течение 1971-1974 гг. получал образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого - по специальности "Актер драмы и кино".

Там же впоследствии овладевал и профессией режиссера.

Кроме того, Шумейко учился в Театральном институте имени Бориса Щукина (по специальности "Режиссура").

За свою актерскую карьеру сыграл более 100 ролей в театре и кино.

Поставил около 20 спектаклей.

Был отмечен орденом "За заслуги" III степени и отличием Министерства культуры "За достижения в развитии культуры и искусства".

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове умер экс-депутат Зиновий Саляк, который впервые поднял украинский флаг над Ратушей.

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