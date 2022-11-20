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Вагома втрата. Ще один лідер збірної Франції травмувався та пропустить ЧС-2022

Фото: Нападник збірної Франції Карім Бензема (twitter.com/equipedefrance)
Автор: Олег Васьків

Лідер збірної Франції Карім Бензема не зіграє на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року. Нападник травмувався у переддень початку турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "триколірних".

Зазначається, що під час тренування 19 листопада чинний володар "Золотого м'яча" зазнав удару в стегно.

Згодом обстеження підтвердило серйозність пошкодження.

Для повноцінного відновлення Бенземі знадобиться 3 тижні. Це означає, що він пропустить ЧС-2022.

Хто замінить нападника, поки невідомо. До слова, Карім став уже 5 гравцем, який випав з обойми збірної Франції перед Мундіалем.

Раніше "триколірні" втратили Н'Голо Канте, Поля Погба, Преснеля Кімпембе та Крістофера Нкунку.

Нагадаємо, Франція потрапила в групу D з Австралією, Данією та Тунісом. Перший матч чемпіони світу зіграють 22 листопада.

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ФранціяЧемпіонат світуФутболЧМ-2022