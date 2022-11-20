Весомая потеря. Еще один лидер сборной Франции травмировался и пропустит ЧМ-2022

Лидер сборной Франции Карим Бензема не сыграет на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Нападающий травмировался в преддверии начала турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "трехцветных".
Отмечается, что во время тренировки 19 ноября действующий обладатель "Золотого мяча" получил удар в бедро.
Впоследствии обследование подтвердило серьезность повреждения.
Для полноценного восстановления Бенземе понадобится 3 недели. Это означает, что он пропустит ЧМ-2022.
Кто заменит нападающего пока неизвестно. К слову, Карим стал уже 5 игроком, что выпал из обоймы сборной Франции перед Мундиалем.
Ранее "трехцветные" потеряли Н'Голо Канте, Поля Погба, Преснеля Кимпембе и Кристофера Нкунку.
Напомним, Франция попала в группу D с Австралией, Данией и Тунисом. Первый матч чемпионы мира сыграют 22 ноября.