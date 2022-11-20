RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Весомая потеря. Еще один лидер сборной Франции травмировался и пропустит ЧМ-2022

Фото: Нападающий сборной Франции Карим Бензема (twitter.com/equipedefrance)
Автор: Олег Васкив

Лидер сборной Франции Карим Бензема не сыграет на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Нападающий травмировался в преддверии начала турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "трехцветных".

Отмечается, что во время тренировки 19 ноября действующий обладатель "Золотого мяча" получил удар в бедро.

Впоследствии обследование подтвердило серьезность повреждения.

Для полноценного восстановления Бенземе понадобится 3 недели. Это означает, что он пропустит ЧМ-2022.

Кто заменит нападающего пока неизвестно. К слову, Карим стал уже 5 игроком, что выпал из обоймы сборной Франции перед Мундиалем.

Ранее "трехцветные" потеряли Н'Голо Канте, Поля Погба, Преснеля Кимпембе и Кристофера Нкунку.

Напомним, Франция попала в группу D с Австралией, Данией и Тунисом. Первый матч чемпионы мира сыграют 22 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЧемпионат мираФутболЧМ-2022