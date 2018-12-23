Из-за непогоды закрыли Керченский пролив

Иллюстративное фото (kremlin.ru)

Прохода в Мариуполь ждут 5 судов

В воскресенье, 23 декабря, из-за погодных условий закрыли проход судов через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главного редактора ресурса BlackSeaNews Андрея Клименко.

Он отметил, что Керченский пролив закрывали из-за погодных условий для всех судов 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря, обычный поток судов восстановился с утра 20 декабря.

"Утром 23 декабря пролив снова закрыли из-за погодных условий. За время шторма в проливе накопилось 9 судов (7 - ЕС) направлением на Мариуполь/Бердянск. Первые суда с накопившихся в проливе за это время на Мариуполь/Бердянск начали пропускать только в 17:00 21 декабря - через 2 суток после того, как движение проливом было открыто, и уже пропущены десятки судов направлением на российские порты", - отметил он.

Клименко сообщил, что прохода в Мариуполь в Керченском проливе ожидают пять судов.

"По состоянию на 12:00 воскресенья в пути на Мариуполь, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно, ожидают разрешения в Керченском проливе - 5 судов назначением Мариуполь, в том числе 1 - флаг ЕС", - указано в сообщении.

Кроме того, направлением в порт Бердянск на разрешение в Керченском проливе ожидают 4 судна (2 - ЕС), в дороге, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно.

Следует также добавить, что 21 декабря пресс-служба ГП "Мариупольский морской торговый порт" отмечала, что из-за осмотров, которые устраивают российские пограничники, в Мариупольский порт не могут зайти 7 кораблей.

Напомним, в начале декабря глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявлял, что в Керченском проливе находится около 170 судов, ожидающих разрешения на проход.

РБК-Украина также писало, что Украина нуждается в технической поддержке США для укрепления границ и украинских позиций в Азовском море, на чем акцентировал спикер Верховной рады Андрей Парубий.