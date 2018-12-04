В Керченском проливе около 170 судов ожидают на проход, - Цигикал

Фото: Петр Цигикал (УНИАН)

Россия сначала пропускает корабли, которые идут в их порты

В Керченском проливе находится около 170 судов, которые ожидают на проход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала в интервью телеканалу UATV.

Он отметил, что суда ожидают на проход как в одну, так и в другую сторону.

"Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они не изменили, только усложнили. Соответственно такое количество судов в маленькой протоке влияет и на безопасность судоходства", - подчеркнул Цигикал.

По его словам, Россия пропускает в первую очередь пропускает собственные и иностранные суда, которые идут в их порты, а уже потом - корабли, которые направляются в украинские порты. Таким образом россияне намеренно заставляют украинские и иностранные торговые суда длительный промежуток времени ожидать проход.

Глава ГПСУ также сообщил, что за сутки 2 декабря россияне пропустили лишь 7 судов в обоих направлениях в / из портов Украины. По данным украинских пограничников, еще несколько дней назад количество судов в Керченском проливе составляла более 400.

Напомним, в Черном и Азовском морях произошли аварии морских судов за блокирования Российской Федерацией Керченского пролива.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным онлайн-карты Мarinetraffic, пропуск судов в украинские порты Азовского моря через Керчь-Еникальский канал восстановлено утром 3 декабря.