Через негоду закрили Керченську протоку

Ілюстративне фото (kremlin.ru)

Проходу до Маріуполя чекають 5 суден

У неділю, 23 грудня, через погодні умови закрили прохід суден через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook головного редактора ресурсу BlackSeaNews Андрія Клименка.

Він зазначив, що Керченську протоку закривали через погодні умови для всіх суден 16, 17, 18 і до 16:00 19 грудня, звичайний потік суден відновився з ранку 20 грудня.

"Зранку 23 грудня протоку знову закрили через погодні умови. За час шторму у протоці накопичилося 9 суден (7 - ЄС) напрямком на Маріуполь/Бердянськ. Перші судна з тих, що накопичилися у протоці за цей час на Маріуполь/Бердянськ почали пропускати лише о 17:00 21 грудня - через 2 доби після того, як рух протокою було відкрито, і вже пропущені десятки суден напрямком на російські порти", - зазначив він.

Клименко поінформував, що проходу до Маріуполя у Керченській протоці очікують п'ять суден.

"Станом на 12:00 неділі у дорозі на Маріуполь, в Егейському, Мармуровому, Чорному морі - 1 судно, очікують дозволу у Керченській протоці - 5 суден призначенням Маріуполь, в тому числі 1 - прапор ЄС", - вказано у повідомленні.

Крім того, напрямком до порту Бердянськ на дозвіл у Керченській протоці очікують 4 судна (2 - ЄС), в дорозі, в Егейському, Мармуровому, Чорному морі - 1 судно.

Слід також додати, що 21 грудня прес-служба ДП "Маріупольський морський торговий порт" зазначала, що через огляди, які влаштовують російські прикордонники, у Маріупольський порт не можуть зайти 7 кораблів.

Нагадаємо, на початку грудня глава Держприкордонслужби Петро Цигикал заявляв, що у Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують дозволу на прохід.

РБК-Україна також писало, що Україна потребує технічної підтримки США для зміцнення кордонів і українських позицій в Азовському морі, на чому наголошував спікер Верховної ради Андрій Парубій.