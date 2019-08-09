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Из-за непогоды в Украине погиб человек

Новости » Происшествия    09.08.2019 - 09:26
Из-за непогоды в Украине погиб человек
Фото: последствия непогоды (dsns.gov.ua)

Также из-за непогоды в Украине пострадал ребенок

Из-за непогоды в Украине погиб человек и пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в селе Постойное (Ровенская область) из-за сильного ветра произошел обрыв линии электропередач в результате чего от поражения электрическим током погиб человек и пострадал один ребенок, которого госпитализировали в больницу.

Напомним, что из-за непогоды в Украине обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях. А в селе Голодьки (Киевская область) в результате порывов ветра было повреждено кровлю школы, в городе Буча из-за сильного ветра было повалено около 50 деревьев.

РБК-Украина писало, что вчера на Киев обрушился ураган, в результате которого образовались пробки на дорогах. В Киеве подразделениями ГСЧС было осуществлено 12 выездов для уборки деревьев, поваленных в результате порывов ветра.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, в Украине сегодня гроза и дожди по всей территории страны. В западных и восточных, а также южных и северных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +26+29, ночью ожидается +13+17. Только в Крыму и Крымской области без осадков.

 

В Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов Синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели
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