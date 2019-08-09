Фото: наслідки негоди (dsns.gov.ua)

Також через негоду в Україні постраждала дитина

Через негоду в Україні загинула людина та постраждала дитина. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що у селі Постійне (Рівненська область) через сильний вітер стався обрив лінії електропередач внаслідок чого від ураження електричним струмом загинула людина та постраждала одна дитина, яку госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, що через негоду в Україні сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 6 областях. А в селі Голодьки (Київська область) внаслідок поривів вітру було пошкоджено крівлю школи, у місті Буча через сильний вітер було повалено близько 50 дерев.

РБК-Україна писало, що вчора на Київ обрушився ураган, в результаті якого утворились пробки на дорогах. У Києві підрозділами ДСНС було здійснено 12 виїздів для прибирання дерев, що були повалені внаслідок поривів вітру.

Зазначимо, що за прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні гроза та дощі по всій території країни. У західних та східних, а також південних та північних областях сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +26+29, вночі очікується +13+17. Тільки у Криму та Кримській області без опадів.