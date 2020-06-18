Через негоду в Україні знеструмлено населені пункти у трьох областях

Фото: відновлення електропостачання (facebook.comtheministryofdefence.ua)

Наразі до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Сьогодні, 18 червня, через негоду в Україні було знеструмлено 69 населених пунктів у трьох областях. Спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, внаслідок дощу та сильних поривів вітру було знеструмлено 69 населених пунктів у тьох областях. Зокрема, у Чернігівській - 34, Житомирській - 27 та Київській - 8. Наразі до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Крім того, напередодні у Вінницькій, Одеській та Рівненській областях через ускладнення погодних умов було пошкоджено 21 житловий будинок. Також ще 5 будівель, 18 домогосподарств, 5 криниць було підтоплено. Для усунення наслідків негоди було залучено 19 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня через негоду у 5 областях України було зафіксовано перебої з електропостачанням.

Разом з тим, раніше повідомлялось, що через негоду в Миколаєві затопило центральні вулиці, а в Ужгороді у воді опинився цілий мікрорайон.

Додамо, 14 червня знеструмлення через негоду сталося у понад 300 населених пунктів в семи областях України.

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Автор: Андрій Козловський