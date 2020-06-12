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Через негоду в Україні знеструмлено 241 населений пункт

Новини » Надзвичайні події     12.06.2020 - 10:06
Через негоду в Україні знеструмлено 241 населений пункт
Фото: відновлення електропостачання (facebook.com/theministryofdefence.ua)

До відновлення електропостачання у регіонах були залучені бригади обленерго

Вчора, 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру. Ускладнення погодних умов спостерігалося у Львівській та Волинській областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, через негоду у двох областях, спрацювали системи захисту ліній електропередач, які знеструмили 241 населений пункт. Зокрема, у Львівській - 200, а у Волинській - 41. До відновлення електропостачання у регіонах були залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, у Брюховичах неподалік Львова під час буревію загинула жінка - на будинок, в якому вона перебувала, впало дерево, а за дві години у самому Львові випало 25% місячної норми опадів.

Крім того, Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про грози, град і шквали у п'ятницю, 12 червня у деяких регіонах України.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України В'ячеслав НегодаЛьвовская областьВолынская областьдождипункт пропускаобесточенпорывы ветра
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