Из-за непогоды в Украине обесточены более 100 населенных пунктов

В 107 населенных пунктах Украины отсутствует электричество из-за порывов ветра и обледенения проводов. Ограничений движения транспорта на данный момент нет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 14 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, обледенения) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 5 областях. А именно в Черниговской - 85, Киевской - 8, Черкасской - 7, Житомирской - 6 и Черновицкой - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Службы автомобильных дорог, транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено, ограничений движения нет.

Напомним, из-за погодных условий 10 декабря произошли задержки пяти поездов.

РБК-Украина писало, что в Киеве 10 декабря прошел ледяной дождь, превративший город в настоящий каток. Это привело к многочисленным авариям и пробкам на дорогах.

Утром 11 декабря в аэропорту "Киев" были отменены рейсы из-за ухудшения погодных условий. На территории работала спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта.