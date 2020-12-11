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Из-за непогоды задержались несколько поездов. График уже восстановлен

Украина, Пятница 11 декабря 2020 14:32
Из-за непогоды задержались несколько поездов. График уже восстановлен
Фото: график поездов может меняться из-за непогоды (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за погодных условий 10 декабря состоялись задержки пяти поездов. Сейчас поезда следуют по графику, но он может изменяться при ухудшении погоды.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци".

Из-за обледенения проводов зафиксированы задержки движения следующих поездов: №88 Ковель - Новоалексеевка, №86 Львов - Новоалексеевка, поезд №6503 Коростень - Шепетовка, №6242 Фастов - Мироновка, №6037 Киев - Фастов. В среднем задержки составили до полутора часов.

Сейчас пассажирские поезда следуют по графику, железная дорога работает в штатном режиме.

Железнодорожники советуют принимать во внимание прогноз погоды при планировании путешествий и организации трансфера до вокзала.

Напомним, в Киеве 10 декабря прошел ледяной дождь, превративший город в настоящий каток. Это привело к многочисленным авариям и пробкам на дорогах.

РБК-Украина писало, что сегодня утром в аэропорту "Киев" были отменены рейсы из-за ухудшения погодных условий. На территории работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта.

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