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Через негоду в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів

Автор: РБК-Україна

У 107 населених пунктах України відсутня електрика через пориви вітру та обледеніння дротів. Обмежень руху транспорту наразі немає.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях. А саме у Чернігівській – 85, Київській – 8, Черкаській – 7, Житомирській – 6 та Чернівецькій – 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

За інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено, обмежень руху немає.

Нагадаємо, через погодні умови 10 грудня відбулися затримки п'яти поїздів.

РБК-Україна писало, що у Києві 10 грудня пройшов крижаний дощ, який перетворив місто на справжню ковзанку. Це призвело до численних аварій і заторів на дорогах.

Зранку 11 грудня в аеропорту "Київ" було скасовано рейси через погіршення погодніх умов. На території працювала спецтехніка для підтримання робочого стану аеропорту.

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