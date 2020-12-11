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В аэропорту "Киев" отменили ряд международных рейсов из-за непогоды

Киев, Пятница 11 декабря 2020 12:10
В аэропорту "Киев" отменили ряд международных рейсов из-за непогоды
Фото: аэропорт "Киев" (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В аэропорту "Киев" отменены рейсы из-за ухудшения погодных условий. На взлетно посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отменены рейсы в Дортмунд (Wizz Air) и Запорожье (Мотор Сич), самолет, направлявшийся из Вильнюса, вернулся в аэропорт вылета.

11.12.2020 отменен рейс в Мемминген (Wizz Air). Вылет рейса в Запорожье (Мотор Сич) задерживается.

Напомним, вчера вечером в Киеве начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Сегодня синоптики также предупреждают о том, что утром в северных и центральных областях гололед.

Как писало РБК-Украина, в Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. Оперативное положение - это курсирование с отклонением от графика движения.

Кроме того, в столице приостановил работу городской фуникулер. Тоже из-за непогоды.

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