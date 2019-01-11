Через негоду в Україні ще в одній області обмежено рух транспорту

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Наразі обмеження діють в Кіровоградській, Миколаївській та Полтавській областях

Через негоду в Україні наразі введено обмеження руху транспорту в Кіровоградській, Миколаївській та Полтавській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Укравтодору" у Facebook.

Повідомляється, що обмеження на рух транспорту введено у зв’язку з сильними снігопадами, хуртовинами та ожеледицею.

Кіровоградська область

М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине, км 40+000 - км 72+088 (від м. Олександрія до межі і з Дніпропетровською областю);

М-13 Кропивницький - Платонове, км 0+000 - км 76+432 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю);

Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 70+360 - км 153+196 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю);

Н-23 Кропивницький - Кривий ріг - Запоріжжя, км 0+000 - км 81+735 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю).

Полтавська область

на дорозі М-22 Полтава - Олександрія, км 126+781 - км 164+521 (від м. Олександрія до межі з Полтавською областю).

Миколаївська область

М-13 Кропивницький - Платонове, км 76+432 - км 157+067 (від межі з Кіровоградською областю до межі із Одеською областю);

Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, км 153+196 - км 235+650 (від межі із Кіровоградською областю до межі м. Миколаїв).

Крім того, повідомляється і про зняття обмежень руху у Миколаївській області для великовагових та маршрутних транспортних засобів на а/д Н-24 Благовіщенське - Миколаїв, км 135+000 - км 225+844 (від м. Вознесенськ до межі м. Миколаїв).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обмеження руху на окремих трасах у Кіровоградській та Миколаївскій областях.

Зазначимо, за даними синоптиків, в Україні завтра, 12 січня 2019 року, очікується до -14 градусів морозу, хуртовини та посилення вітру.