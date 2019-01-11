Из-за непогоды в Украине ограничено движение транспорта в двух областях

Иллюстративное фото (facebook.com/SADindonetsk)

Движение ограничено в Кировоградской и Николаевской областях

Из-за непогоды в Украине полностью ограничено движение на некоторых трассах в Кировоградской области, а в Николаевской области ограничено движение грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Как отмечается, из-за резкого осложнения погодным условия для предупреждения возникновения осложнений дорожного движения сегодня с 15:00 в Кировоградской области ограничено движение для всех видов транспорта на трассах:

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 40+000 - км 72+088 (от г. Александрия до границы с Днепропетровской областью);

М-13 Кропивницкий - Платоново, км 0+000 - км 76+432 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 70+360 - км 153+196 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);

Н-23 Кропивницкий - Кривой рог - Запорожье, км 0+000 - км 81+735 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).

Также сообщается, что в Николаевской области из-за сильного снега и гололедицы и для недопущения заторов с 12:00 ограничено движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств на трассе Н-24 Благовещенское - Николаев, км 43+580 - км 225+844 (от границы с Кировоградской областью до границы г. Николаев).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области на трассе Н-24 из-за непогоды сегодня утром было ограничено движение грузовиков. Ограничение планировалось снять с 12 часов, вместе с тем их действие было продлено.