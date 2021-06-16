UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Из-за непогоды без света остались почти 180 населенных пунктов

Автор: РБК-Украина

В Украине утром 16 июня без света остались 177 населенных пунктов. Из-за осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Так, по состоянию на 07:00, обесточены 177 населенных пунктов в 8 областях, а именно: Днепропетровская – 47, Донецкая – 39, Полтавская – 28, Кировоградская – 27, Черкасская – 21, Киевская – 11, Черновицкая – 3 и Запорожская – 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня сохранится теплая погода по всей территории. В то же время, синоптики прогнозируют дождь с грозами.

РБК-Украина писало, что на этой неделе погоду в стране будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

В Украине продолжают почти ежедневно идти дожди вторую неделю подряд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины дождиэлектричество